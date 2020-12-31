زاخاروفا تعلق على موقف أوكرانيا من اتفاقيات مينسك

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الروسية اليوم الخميس: "في كييف، لا يتوقفون عن التصريح بأن مجموعة الإجراءات زاعمين بأنها غير كفؤة، ويجب مراجعتها. أكثر شخص تحدث بصراحة كان الرئيس فلادديمير زيلينسكي، عندما قال إن أوكرانيا بحاجة إلى اتفاقيات مينسك فقط للحفاظ على العقوبات ضد روسيا".

وفقا لها، بدلاً من اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك، تسعى أوكرانيا بكل طريقة ممكنة إلى تجاهلها، وفي الوقت نفسه تظهر نفسها ساعية لتعزيز التسوية في دونباس.

وأضافت: "الوقت قد حان لكي يتوقف الجانب الأوكراني عن الانخراط في الغوغائية، ويبدأ العمل المسؤول لتنفيذ أحكام مجموعة الإجراءات".

يذكر أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، في الـ14 من شباط/فبراير الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.