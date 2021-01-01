تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم على شرطة غروزني

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم المسلح على ضباط الشرطة الذي تم تنفيذه قبل أيام في العاصمة الشيشانية غروزني. حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وقتل ضابط شرطة وأصيب أثنان آخران، يوم الاثنين 28 كانون الأول/ ديسمبر، في تبادل إطلاق نار مع مسلحين في العاصمة الشيشانية غروزني.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، لقي شرطيان مصرعهما في الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون وسط غروزني، وتمت تصفية أحدهم أثناء تبادل إطلاق النار.

وبحسب رئيس الشيشان رمضان قديروف، فقد تم تحديد هوية المهاجمين وهما شقيقان، حسن وحسين، من سكان إنغوشيا، انتقلا إلى الشيشان في عام 2012، وعملا في مخبز.