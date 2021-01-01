موسكو ودبي تحتفلان برأس السنة بأروع الألعاب النارية... فيديو

احتفلت العاصمة الروسية موسكو ليلة أمس بإطلاق الألعاب النارية في أولى لحظات العام الجديد 2021، فيما خطف برج خليفة الأضواء بإنارته لسماء إمارة دبي في الإمارات.

وبالرغم من الإجراءات التي أدت إلى مشاهدة شوارع وساحات كثيرة في العالم شبه خالية بسبب انتشار جائحة كورونا، إلا الناس تجمعت في موسكو ودبي لمشاهدة الألعاب النارية خلف الساحة الحمراء الشهيرة وأمام برج خليفة على التوالي.

واستقبلت موسكو رأس السنة الجديدة بتهنئة اعتيادية من الرئيس فلاديمير بوتين للشعب الروسي قبل الثانية عشر، ليتلوها نشيد روسيا الوطني، قبل أن تنطلق الألعاب النارية بشكل باهر وسط فرح الحضور وتفاؤلهم بالعام الجديد.

بدوره، احتفل برج خليفة بقدوم العام الميلادي الجديد 2021 بتقديم عروض نارية أبهرت ملايين المشاهدين عبر العالم.