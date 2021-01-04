روسيا تدعو "أوبك +" لزيادة إنتاج النفط في فبراير... والعديد من الدول تعارض

قال مصدران من وفدي التحالف في اجتماع "أوبك +" لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن روسيا تؤيد زيادة إنتاج نفط أوبك + بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط، لكن العديد من الدول المشاركة تواصل الوقوف ضدها.

وأكد أحد المصادر أن "المناقشات لا تزال جارية، لكن روسيا تريد زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا الشهر المقبل"، مضيفا أنه "لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بين المشاركين في الاجتماع وأن العديد من الدول تعارض زيادة الإنتاج".

وأشار مصدر آخر إلى أن "الوفد الروسي يؤيد تخفيف قيود الإنتاج".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن موسكو تأمل أن تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط والدول من خارجها "أوبك+" قرارات صائبة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط وإعادة مستويات إنتاج النفط إلى سابق عهدها.

وكانت أسعار النفط قد بلغت أعلى مستوى في عدة أشهر اليوم الاثنين بفضل توقعات بأن أوبك ومنتجون حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير/ شباط.

وكان ارتفاع الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة فيما بلغ خام برنت 53.17 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار 2020.

أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد بلغ 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/ شباط 2020.

وبالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس/ آذار 52.97 دولار للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3%، بحلول الساعة 0617 بتوقيت غرينتش بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 49.52 دولار للبرميل.

ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي "أوبك+" على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير/ كانون الثاني في فبراير/ شباط.