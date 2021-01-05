مركز غامالي: شركات اللقاحات تبعتنا في تطوير منتجاتهم

قال ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي"، إن مصنعي اللقاحات في العالم يتبعون المسار المثبت لمطوري "سبوتنيك-V" الروسي.

وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك": لقد تم اختبار لقاحنا أكثر من مرة. علاوة على ذلك، تتبع شركة "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينسا" مبدأنا.

وعلقت على ذلك الأستاذة المختصة في طب الأطفال ماريا ثيودوريدو قائلة إن "روسيا والصين أبدتا الشجاعة وخاطرتا بالتطعيم على نطاق واسع باستخدام لقاح ضد فيروس كورونا الذي لم يجتاز جميع الاختبارات".

وفقا لغينتسبيرغ، "تم بالفعل تطعيم أكثر من مليون روسي ضد فيروس كورونا. في الوقت نفسه، لم يتم الكشف عن ردود فعل سلبية جديدة للدواء".

لقاح "سبوتنيك-V" هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا المستجد، سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف أغسطس/آب".

تم إنشاء اللقاح في مركز "غامالي" على أساس منصة مدروسة جيدًا لناقل الفيروس الغدي البشري.

في الصيف، أكملت بنجاح مرحلتين من البحث على متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، والذين طوروا في النهاية استجابة مناعية وأجسامًا مضادة لـ SARS-CoV-2. يتم الآن الانتهاء من اختبارات ما بعد التسجيل.