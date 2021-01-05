بيسكوف يكشف الأفعال التي لا يصفح عنها بوتين

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عن الأخطاء التي لا يقبلها ولا يصفح عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف في مقابلة على قناة "سولوفيوف لايف" على موقع يوتيوب :"بوتين تغير نوعا ما.. لقد أصبح لم يعد يقبل بعض المظاهر السلبية".

وأضاف: "بعض الأشخاص يرتكبون أخطاء دون فعل أي شيء، وهذه أخطاء لا تغتفر، أما ارتكاب الأخطاء أثناء تأدية العمل فهذا الأمر طبيعي، وليس جريمة".

وردا على سؤال عما إذا بوتين رجلاً قاسياً، قال بيسكوف: "في حال تم ارتكاب الخيانة أو السرقة، فهو قاس، لا يرحم".