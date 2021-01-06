الخارجية الروسية: موسكو ترحب باتفاق المصالحة الخليجية

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن موقفها الرسمي بشأن المصالحة الخليجية وقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين ​المملكة العربية السعودية​ ودولة قطر.

وأصدرت الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت فيه: "اطلع وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، سلطان المريخي، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على البيان المشترك الصادر عن دولة قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر حول تطبيع العلاقات".

وأضاف البيان "أعرب الجانب الروسي عن ترحيبه لنتائج القمة والاتفاقات التي تم التوصل إليها فيها، كما تم التأكيد على أنه منذ بداية الأزمة التي نشأت في يونيو/حزيران 2017، دعمت موسكو بشكل فعال الجهود المبذولة لتجاوز الخلافات بين قطر من جهة، والدول العربية الأربع المذكورة أعلاه، من ناحية أخرى، على طريق الحوار البناء على أساس مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن عن اتفاق قادة دول مجلس التعاون على طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مع قطر بشكل كامل؛ وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من القطيعة، وذلك في ختام القمة الخليجية بمدينة العلا السعودية التي حضرها أمير قطر تميم بن حمد ووزير الخارجية المصري سامح شكري.