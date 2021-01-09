مقتل 3 بينهم طفل في انهيار ثلجي في مدينة نوريلسك الروسية... فيديو

ووفقا لإدارة لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك وخاكاسيا، عثر رجال الإنقاذ على جثة رجل يبلغ من العمر 45 عاما وامرأة تبلغ من العمر 38 عاما وابنهما البالغ من العمر 18 شهر، وفي وقت لاحق تم العثور على مراهق في حالة خطيرة تم نقله إلى المستشفى.
ومن جانبه أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الإقليمية للصحفيين أن فرق الإنقاذ يكملون أعمال البحث في موقع الانهيار الثلجي بمشاركة نحو 200 شخص، مشيرا إلى أن "أعمال البحث تشارف على الانتهاء".
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وفتحت إدارة لجنة التحقيق في إقليم كراسنويارسك تحقيقا في الحادث بموجب المادة الخاصة بتقديم خدمات لا تستوفي المتطلبات السلامة.
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وغطى انهيار ثلجي، الساعة 1 صباحا بالتوقيت المحلي، منتجع التزلج الجبلي "جبل أوتديلنايا" الذي يبعد حوالي 25 كيلومترًا من مدينة نوريلسك حيث غطت الثلوج ما لا يقل عن خمسة منازل ريفية.
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