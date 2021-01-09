بوتين يعرب عن تعازيه للرئيس الإندونيسي في وفاة ركاب وطاقم الطائرة المحطمة

وأكد الكرملين أن بوتين قال في رسالة لنظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازيّ في وفاة ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت قبالة سواحل جاوة .أرجو أن أنقل كلمات التعاطف والدعم لأسر وأقارب الضحايا".

وأكد وزير النقل الإندونيسي، اليوم السبت، تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران سريويغايا بالقرب من جزيرة لاكي.

وقال المدير العام للنقل الجوي بالوزارة، نوفي ريانتو، لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية: إن "مراقبي مطار جاكرتا فقدوا الاتصال بطائرة "سريويغايا" الجوية".

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

وأضاف ريانتو: إن "آخر اتصال كان على الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لإندونيسيا، (07:40 بتوقيت غرينتش)".

وأفادت وكالة "أناترا" الإندونيسية للأنباء: إنه "عثر على أجزاء حطام في مياه جزيرة بولاو سيريبو شمالي جاكرتا يعتقد أنها من طائرة "سريويجايا آير" التي انقطع الاتصال بها".

وكتبت الخدمة على تويتر "فقدت إشارة ADS-B من الرحلة رقم SJ182 في الساعة 07:40:27 بالتوقيت العالمي المنسق. كانت الرحلة في طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك في إندونيسيا".

ووفقا لرصد الطيران "آير لايف"، فقد كان على متن الطائرة 62 شخصا، من بينهم 46 بالغا وسبعة أطفال وثلاثة رضع، بالإضافة إلى طيارين وأربعة مضيفات.