بوتين يهنئ جباروف بفوزه بالانتخابات الرئاسية في قرغيزستان

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره القرغيزي صدر جاباروف، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان، معربًا عن أمله في أن تساعد سياسته على تطوير العلاقات الروسية القرغيزية.

وأصدر الكرملين بيانا رسميا بشأن المناسبة وجاء فيه: "أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة على انتخابكم لرئاسة البلاد وآمل أن تؤدي سياستكم على تعزيز وتطوير العلاقات الروسية القيرغيزية. وهذا بلا شك سيلبي المصالح الأساسية لشعبينا الصديقين ويتماشى مع تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة آسيا الوسطى".

وأضاف الرئيس في بيان أن "العلاقات بين الدول هي في طبيعة الشراكة الاستراتيجية والتحالف وإن العلاقة بين روسيا وقيرغيزستان تاريخية وقائمة على خبرة واسعة في التعاون في مختلف المجالات وخصوصا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شانغهاي للتعاون".

وكشفت اللجنة الانتخابية عن فوز رئيس الوزراء صدر جباروف بعد حصده أكثر من 80 % من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 % منها، فيما حل منافسه أداخان مادوماروف ثانيا بحصوله على أقل من 7% من الأصوات.