الوضع مع "كوفيد-19" في روسيا بدأ يتحسن

قالت رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، إن ربع المناطق الروسية تشهد انخفاضا في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت خلال اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا في ظل الحكومة "هناك 22 موضوعا في تراجع، و61 في مرحلة الاستقرار، وموضوعان بهما عدد قليل من السكان تم تحديدهما كمواضيع يستمر فيها النمو".

وقالت بوبوفا إن أكثر من 900 ألف شخص يخضعون للإشراف الطبي. في الوقت نفسه، يتناقص عدد المرضى في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت روسيا خلال اليوم الماضي 22 ألفا و934 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، توفي منهم 531 شخصًا، وبالمقابل خرج 24 ألفا و755 شخصا من المستشفيات.

ومنذ مارس الماضي، تم تحديد 3448203 ملايين إصابة في روسيا، توفي منهم 62.8 ألف، وتعافى 2.8 مليون شخص.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح يتم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.