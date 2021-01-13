بوتين: لقاح فيروس كورونا الروسي الأفضل في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعتبر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا الأفضل في العالم، في حين أشار إلى ضرورة فهم كيفية عمله في ظروف العديد من السلالات.

قال بوتين في اجتماع مع الحكومة الروسية: "هذا واضح تمامًا، اعتقدنا ذلك من قبل، لكن هذه الممارسة تظهر الآن، كما أعتقد، أنه الأفضل بشكل عام في العالم، ولا توجد أدوية أخرى من هذا النوع تظهر مثل هذا المستوى من الحماية ومثل هذه الدرجة من الأمان".

وأكد بوتين أن هذا يعتبر "نجاحا غير مشروط لمختصينا وعلمائنا".

وأضاف الرئيس الروسي "لكننا نحتاج إلى فهم كيفية عمل ذلك في مواجهة سلالات متعددة"، مشيرًا إلى أن "البحث العميق مطلوب".

وتجري روسيا اختبارات علمية إضافية للقاح فيروس كورونا على الحيوانات لاختبار فعاليته ضد السلالة الجديدة، أعلنت ذلك نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، وقالت:

إننا نجري أيضًا بحثًا علميًا لنكون متأكدين تمامًا، 200%، إذا جاز لي القول، أن الأمر كذلك بالفعل، ولدينا سبب للتأكيد، إننا نجري بالفعل هذا البحث على حيوانات معينة.

وأضافت غوليكوفا أن تسلسل السلالة الجديدة له أهمية أساسية. "ونحن الآن نبني قدرًا لا بأس به، لكننا نريد زيادة العمل العلمي في تحديد تسلسل سلالات الأمراض المعدية. وسيمنحنا ذلك الفرصة لفهم أوسع لما يجري في أراضي روسيا الاتحادية فحسب، بل في العالم بأسره أيضًا".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 22850 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 4320 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3471053 إصابة، حتى اليوم.

مقابل ذلك، غادر 28658 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2854088 شخصا.

وأشار المقر إلى تسجيل 566 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 63370 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه حتى يوم الاثنين الماضي، تم إجراء أكثر من 93.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 383 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية.