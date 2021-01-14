لافروف: هناك تعاون وتنسيق مع السعودية بشأن مكافحة فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن تعاون وتنسيق مستمر مع الجانب السعودي فيما يخص مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" المؤتمر الصحفي الذي عقد في وزارة الخارجية الروسية بين الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال لافروف في مستهل المؤتمر الصحفي أن موسكو والرياض على تعاون وتنسيق دائم بشأن مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي.