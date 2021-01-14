عمدة موسكو يأمل بانخفاض عدد الإصابات بكورونا قبل نهاية شهر يناير

أعرب عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، عن أمله ببدء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية خلال أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا إلى إمكانية بدء ديناميكية إيجابية أواخر شهر كانون الثاني/ يناير.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين لقناة "روسيا 24": "أشعر أن معدل الإصابات سيتجه إلى الانخفاض، إذا لم يكن الآن، فخلال 2-3 أسابيع. يجب أن نرى ديناميكية إيجابية [في وضع فيروس كورونا المستجد] قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير".

وأضاف سوبيانين "بالطبع ، سننظر في ما سيحدث بالأسبوع والنصف أسبوع المقبلين، لفهم هل[الفيروس] راسخ، مستقر بالفعل أم أنها فترة مؤقتة، ستؤدي إلى زيادة انتشار المرض.

هذا وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، العام الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.