بوتين يهنئ فريق "كاماز ماستر" على فوزه في ماراثون رالي داكار

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، طاقم فريق كاماز الروسي على فوزهم في ماراثون رالي داكار من فئة الشاحنات.

وجاء في نص برقية التهنئة: "أهنئكم على النجاح الباهر في داكار 2021... استمرارًا للسيرة المظفرة للأسلاف، يفوز فريقنا مرة أخرى، للمرة الثامنة عشرة، بدكار، ويؤكد على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية والصفات القيادية".

وأشار بوتين إلى أن أطقم كاماز تشتهر بروح البطولة في سباق الماراثون الأسطوري.

وشكر بوتين الفريق والموجهين والطاقم الفني للفريق على قوة الشخصية والعمل المنسق والفوز، وقال :"استمروا بذلك".

يذكر أن طاقم فريق "كاماز ماستر" بقيادة ديمتري سوتنيكوف فاز في سباق ماراثون رالي داكار في فئة الشاحنات، وقد أقيم السباق في المملكة العربية السعودية.

وللعام الخامس على التوالي، احتل "كاماز ماستر" في داكار المركز الأول، بإجمالي 18 انتصارًا للفريق الروسي.