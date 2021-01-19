عمدة موسكو يعلن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن وضع فيروس كورونا في العاصمة الروسية أصبح إيجابيا بعد عطلة بداية العام الجديد، مشيرا إلى انخفاض عدد المصابين في المستشفيات بنسبة 18 في المئة.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين خلال جلسة المجلس التنسيقي حول فيروس كورونا : "خلال الأسبوع الماضي بعد بداية العام الجديد أصبح الوضع إيجابيا. نسجل في موسكو انخفاضا في معدلات الإصابة".

وأضاف سوبيانين: "لقد انخفض عدد المصابين الذين تلزمهم رعاية في المستشفيات بنسبة 18 في المئة، إنه عامل مهم يسمح بتخفيف شبكة الأسرة المشغولة في المستشفيات".

وقال سوبيانين: "فيما يخص تنفيذ تعليمات الرئيس بشأن التطعيم العام، تم حتى اليوم إنشاء نحو 100 وحدة للتطعيم في المستشفيات و20 وحدة متنقلة. وقد تلقى نحو 200 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح، بالأمس فقط سجل نحو 25 ألف مواطن أسماءهم في قوائم الحصول على اللقاح".

وأضاف عمدة موسكو: "نحو نصف عدد من تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم الستين عاما، معظمهم كانوا يخضعون للعزل الذاتي...".

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، العام الماضي، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.