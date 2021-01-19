بوتين يغطس في حفرة جليدية بضواحي موسكو... فيديو

غطس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفرة جليدية في ضواحي موسكو، اليوم الثلاثاء، احتفالا بعيد الغطاس المسيحي.

وكان الثقب الجليدي الذي غطس فيه الرئيس محفور على شكل صليب. وغطس بوتين، حسب التقليد، في الماء ثلاث مرات.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن بوتين سيشارك في عيد الغطاس، فهذا هو تقليده، وهو "لا يخالف التقاليد".

ويعد "الغطاس" من أهم الأعياد المسيحية ومن أقدمها، وفي الشتاء الروسي القارس ينال هذا العيد معنىً جديدا ليصبح اختبارا خاصا للجسد والروح وطهارتهما.