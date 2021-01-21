زاخاروفا: الكرة في ملعب واشنطن بشأن مقترحات موسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل في الحصول على رد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقترحاتها بشأن العلاقات بين موسكو وواشنطن، فالكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "يجري الحديث، حول أننا يجب أن نسمع من زملائنا الأمريكيين إجابات على كل ما هو موجود بالفعل على طاولة المفاوضات أو ما تم إرساله بالفعل من قبل موسكو كاقتراح. يمكنني حتى تقديم أمثلة محددة. نعرب عن الأمل في أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستظهر مع ذلك رغبة متبادلة في الاستجابة لمقترحاتنا العديدة التي طرحت منذ فترة طويلة".

ووفقًا لها، لم يقم أحد برفع هذه القضايا من جدول الأعمال، لكن في الوقت نفسه لم تسمع موسكو ليس فقط رد فعل بناء، ولكن حتى ردود فعل على العديد من القضايا.

وأضافت زاخاروفا "لذلك... الكرة في ملعب واشنطن".

يذكر أنه، تم تنصيب جو بايدن، الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة ، أمس الأربعاء، والذي تحدث في رسالة تنصيبه عن ضرورة تجاوز الانقسامات العمقية في البلاد التي تفاقمت خلال أربع سنوات من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مبادرة جديدة لحل الوضع المتعلق بالتوترات المتزايدة في أوروبا عقب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اقترح الرئيس تنظيم لقاء لزعماء الدول، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وبريطانيا ). وحتى الآن، أعربت جميع الدول عن استعدادها للمشاركة في مثل هذا اللقاء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، توفير اللقاح الروسي "سبوتنيك " المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة.