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    اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لبنان 10 سبتمبر 2020

    روسيا تعلق على أنباء تسليم مالك وقبطان السفينة المتهمين بالتورط في تفجير مرفأ بيروت

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    روسيا
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    قال مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن مالك سفينة "روسوس" إيغور جريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف، غير خاضعين للاحتجاز في روسيا وتسليمهما إلى السلطات المختصة في الدول الأجنبية.

    وأكد المكتب في تصريحاته أنه "لم يتلق طلبات من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لتسليم المتهمين والمساعدة القانونية فيما يتعلق بـكل من إيغور جريتشوشكين، والقبطان بوريس بروكوشيف".

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    وقال المكتب ردا على الأنباء المتداولة: "إنهم (المتهمين) غير خاضعين للتسليم إلى دولة أخرى، وكذلك الاحتجاز على أراضي الاتحاد الروسي بناء على طلب السلطات المختصة في الدول الأجنبية لغرض التسليم".

    وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام"، قد أفادت في وقت سابق، بأن منظمة "الإنتربول" الدولي (الشرطة الجنائية الدولية) أصدرت النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في العام 2014، وذلك بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة، بحسب الوكالة.

    ووقع انفجار قوي جدا في مرفأ مدينة بيروت بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب بحدوث وفيات وجرحى أضرار مادية جسيمة في الأبنية المنازل والسيارات.

    وقالت السلطات اللبنانية إن سبب التفجير هو وجود 2750 طن من نترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك في 2014 وخزنتها في مستودع.

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    تفجير, روسيا
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