وزارة العدل تتهم موظف سابق بالسفارة الأمريكية في موسكو بالتآمر لسرقة سجلات مهمة

اتهمت السلطات الأمريكية، الموظفة السابق بالسفارة الأمريكية في موسكو، أوليسيا كراسيلوفا، بالتآمر لسرقة سجلات وبرنامج ديفريد للاجئين.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، لائحة الاتهام بحق أوليسيا ليونيدوفنا كراسيلوفا، 43 عاما، والتي تشمل التآمر لسرقة سجلات الحكومة الأمريكية والاحتيال على الولايات المتحدة، وسرقة سجلات الحكومة، والتآمر لغسل الأموال، وكلها تتعلق ببرنامج قبول اللاجئين الأمريكي".

والعام الماضي، أكدت وزارة الخارجية الروسية اعتقال المواطنة الروسية أوليسيا كراسيلوفا في إسبانيا.

وذكرت الخارجية الروسية أن المواطنة تم توقيفها أثناء مغادرتها مطار تينيريفي الجنوبي في جزر الكناري يوم 14 فبراير الماضي.