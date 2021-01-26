بروفيسور روسي يخطط لابتكار عقار مركب ضد كورونا وأمراض أخرى

كشف المطور، الخبير الروسي، ليونيد رينك، أنه يخطط لابتكار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إدخال مضادات حيوية إلى الجسم ستكون قادرة على محاربة الفيروسات المختلفة.

يعد البروفيسور ليونيد رينك من أبرز مطوري السم القاتل "نوفيشوك" الروسي حيث قال خلال مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك" إنه يخطط لإطلاق لقاح جديد ضد الأمراض الفيروسية ومنها كورونا، وذلك من خلال تقنية إعادة الخلايا إلى وضعها الطبيعي وتجديدها.

وبحسب الخبير الروسي فإن "اللقاح الجديد يهدف إلى إيقاف دخول الفيروس إلى الخلايا وبالتالي يعمل على القضاء عليها بشكل كامل والتي تعتبر إحدى أهم الأسباب المؤدية للوفاة من هذا المرض".

وأشار رينك أن اللقاح الجديد قد يحتوي على الدواء الموجود في عقار "ديوسيفون" المصنع في الاتحاد السوفيتي عام 1967 حيث كان يقوم بمعالجة مرضى الجذام ومن خلاله يمكن تطوير لقاح ضد كورونا بإضافة أدوية حديثة أخرى.

وأضاف رينك قائلا: "بالإضافة إلى مكافحة فيروس كورونا، يهدف الدواء الجديد إلى علاج الذئبة الحمامية وتصلب الجلد والتهاب المفاصل والصدفية والحساسية وسرطان الدم وأمراض الرئة".