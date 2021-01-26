لافروف: موسكو وطهران مهتمتان بإعادة الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، أن روسيا وإيران لديهم المصلحة في إعادة الصفقة النووية بالكامل.

وقال الوزير الروسي: "من أكثر المواضيع إلحاحا اليوم، إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتسوية حول البرنامج النووي الإيراني. نحن وإيران مهتمون بصدق بالعودة إلى الوفاء الكامل من قبل جميع الأطراف التي وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها".

وأضاف لافروف: "بالنظر إلى دور البلدين في المنطقة، فإن موسكو وطهران مهتمتان بتعميق الحوار حول قضايا مثل الأمن في الخليج العربي، ومشكلة التسوية الأفغانية، وكذلك الوضع حول ناغورني قره باغ بعد توقف الأعمال القتالية هناك".

وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أيام، باعتزامها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ما يمثل عودة لمستوى التخصيب الذي كان معمولا به قبل التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي في 2015 بين طهران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى.

وصوت البرلمان الإيراني، بوقت سابق لصالح إلزام الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، في تطور جديد يلي قرار إيران السابق بتخفيف التزاماتها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 ردا على الانسحاب الأمريكي منه عام 2018.

وكانت إيران قد رفعت، بوقت سابق، مستوى تخصيب اليورانيوم من 2% إلى 5% في سياق تخفيض التزاماتها النووية ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي (الموقع عام 2015 بين إيران من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين من جهة أخرى)، وقامت طهران بعدها برفع كامل القيود على التخصيب.