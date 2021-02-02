السفارة الأمريكية في موسكو تعلق على حضور دبلوماسيين أجانب في محاكمة نافالني

وقالت السفارة الأمريكية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على وجود دبلوماسييها في محاكمة نافالني: "من الممارسات المعتادة للبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم مراقبة المحاكمات في البلد المضيف".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "ومع ذلك، فإن الدبلوماسيين الأمريكيين في موسكو يتابعون عن كثب قضية نافالني ويراقبون المواد الصحفية من جلسات الاستماع".

ولفتت البعثة الدبلوماسية إلى أن السفارة الأمريكية طلبت من السلطات الروسية إتاحة الفرصة لمراقبة سير العملية عن بعد بسبب الاحتياطات المستمرة بسبب كوفيد -19 والعدد الكبير من الأشخاص المتوقع مثولهم أمام المحكمة، لكنها لم تتلق ردًا على طلبها.

وقال مكتب المدعي العام أمس الاثنين إنه يدعم مطالب دائرة السجون الفيدرالية لاستبدال عقوبة نافالني من وقف التنفيذ إلى عقوبة حقيقية، ويعتبر التقديم قانونيًا ومعقولًا.

هذا بدأت جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء في محكمة سيمونوفسكي بالعاصمة موسكو في مبنى خارج الموقع حتى يتمكن عدد أكبر من المراسلين من الحضور.

اعتُقل نافالني في 17 يناير/ كانون الثاني في شيريميتيفو لدى عودته من ألمانيا ، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة تسمم مزعومة. بعد ذلك ، تم نقله إلى قسم الشرطة في خيمكي ، أقرب مدينة كبيرة من المطار، حيث في اليوم التالي، قامت محكمة مدينة خيمكي، خلال جلسة خارج الموقع بسجن نافالني لمدة 30 يومًا.