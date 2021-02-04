موسكو تشهد تحسنا فيما يتعلق بوضع انتشار كورونا

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن وضع فيروس كورونا المستجد في تحسن مستمر.

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، على أثير قناة "روسيا 24" الإخبارية: "الوضع الوبائي يظهر تحسنا مستمرا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع توقعات بناء على الوضع الوبائي خلال أسبوع أو يوم واحد.

وأضاف: "بالطبع ، يجب أن نفهم أنه من السابق لأوانه أن نقيم أحداثًا جماعية، فمن السابق لأوانه أن نزيل القيود المرتبطة بالمسنين والمصابين بأمراض مزمنة. يجب إبقاء كل هذه الأشياء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 16714 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2095 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3917918 إصابة.

وأشار المقر إلى تسجيل 521 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 75205.

يذكر أنه بدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.