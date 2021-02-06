مسيرات حاشدة لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.. فيديو

"بوتين رئيسنا" شعار مسيرات حاشدة نظمها عمال المصانع والمتطوعون من المواطنين والرياضيين والموظفين في المؤسسات الكبيرة دعما للرئيس الروسي بعد عدة فعاليات غير مصرح بها قانونا تم افتعالها في البلاد بسبب توقيف المعارض أليكسي نافالني المحكوم عليه بقضية اختلاس.

قام موظفو شركة يكاترينبورغ "سيما لاند" بترتيب موكب صغير في مكتب الشركة بالأعلام الروسية، وبعد ذلك، بأشكالهم، كتبوا عبارة "بوتين هو رئيسنا!"

أقيم الحدث على أغنية "Come on، Russia!" التي تم تصويرها بواسطة كوادروكوبتر ونشرها على شبكة الإنترنت.

سجل موظفو مصنع "بارناول"، أحد أكبر الشركات المصنعة للمنتجات المقاومة للحرارة المصبوبة تلقائيًا في البلاد، مقطع فيديو لدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يقف عمال المصنع بالزي الرسمي عند آلاتهم ويتجولون في المتجر حاملين الأعلام الروسية.

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لم يكن العرض الأول.. فقد تم تنظيم عدة فعاليات من مصانع عدة ومعامل قام العاملون فيها بالرقص على أنغام بعض الأغاني الوطنية حاملين الأعلام الروسية ويهتفون، "بوتين هو رئيسنا فلاديمير فلاديميروفيتش، نحن معكم".

شاحنات فريق "كاماز ماستر"، والذي احتكر منصات التتويج في رالي داكار الأخير، رسم على الثلج "فريق بوتين"

Пилоты гоночной команды "КАМАЗ-мастер" нарисовали грузовиками на снегу надпись "Putin team" в поддержку одноименного общественного движения.https://t.co/rntdrlxnRz pic.twitter.com/TFYoVRaFsV — М (@BnJN61EFhARFLDg) February 5, 2021

في مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، تتحرك ثلاث شاحنات بسرعة كبيرة عبر حقل مغطى بالثلوج على طول طريق يتوافق مع مخطط الحروف.

يقود الفائزون في سباق رالي داكار السيارات بالطريقة نفسها التي يقودونها خلال السباقات. وينتهي الفيديو بعبارة: "نحن معكم".