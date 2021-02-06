روسيا تسجل 16627 إصابة جديدة في جائحة "كوفيد-19" بانخفاض طفيف عن معدل أمس

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 16627 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3 ملايين 951 ألف و233 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 16627 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3951233".

وتابع المقر في بيانه: "غادر 22831 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3426326 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 497 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 76229 شخصا.

وتناقصت أعداد الإصابات اليومية بشكل تدريجي في البلاد بعد أن بدأت روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 95%.