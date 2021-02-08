موسكو تعلق على طرد الدبلوماسيين الروس من دول أوروبية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرارات بولندا وألمانيا والسويد بطرد الدبلوماسيين الروس غير مبررة وغير ودية.

وأوضحت زاخاروفا: "قرارات بولندا وألمانيا والسويد اليوم غير مبررة وغير ودية وهي استمرار لسلسلة الإجراءات نفسها، التي يتخذها الغرب فيما يتعلق ببلدنا والتي نعتبرها تدخلاً في الشؤون الداخلية".

وأكدت أن روسيا طردت ممثلي السفارات والقنصليات الأوروبية "الذين ضبطوا بالجرم المشهود".

وأضافت المتحدثة: "لكن ما هو مثير للاهتمام، أنه عندما قام الغرب بحملات طرد الموظفين الروس العاملين في البعثات الأجنبية لعدة سنوات، لم يقدموا لنا أي مواد. أما نحن فقد قدمنا لهم مواد تبرر قراراتنا. وأكدنا أن هذا لم يكن قرارا سياسيا، لكنه قرار مبني على حقائق واضحة".

وأصدرت كل من وزارات الخارجية في بولندا وألمانيا والسويد، اليوم الاثنين، قرارات بطرد دبلوماسيين روس من بلادها ردا على قرار وزارة الخارجية الروسية بطرد دبلوماسيي البلدان المذكورة من روسيا في 5 فبراير/شباط.