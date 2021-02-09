تعرض طائرة النقل العسكرية "آن 12" لحادث أثناء هبوطها في أحد مطارات جزر الكوريل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تعرض طائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف "آن - 12" لحادث أثناء هبوطها في أحد مطارات جزر الكوريل.

وجاء في بيان المنطقة العسكرية الشرقية: "في الساعة 3:35 من يوم التاسع من شباط/فبراير، وأثناء هبوطها في ظروف جوية صعبة في مطار "بوريفيستنيك" في جزيرة أتوروب بعد تحليق دوري، تعرضت طائرة النقل العسكرية من طراز "آن-12" لكسر في قوائم العجلات. ولم يصب أي من طاقم الطائرة أو ركابها بسوء".

وأشار البيان إلى أن لجنة المنطقة العسكرية الشرقية تحقق في أسباب الحادث.

وفي وقت سابق من كانون الثاني / يناير الماضي، سقطت طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية، في مطار الشواك في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، ونجا طاقمها قبل تحطمها.

وأكد مصدر عسكري سوداني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم: "سقطت طائرة حربية تابعة للقوات المسلحة السودانية في مطار الشواك (40) كلم شرق ولاية القضارف الحدودية مع دولة إثيوبيا"، مضيفا: "نجا طاقم الطائرة من الحادث لكن الطائرة احترقت بالكامل".