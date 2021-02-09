روسيا تخطط لإطلاق مشاريع المنازل العائمة

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، تعليمات بإطلاق مشروع المساكن العائمة في روسيا.

ووفقا لبيان نشر على موقع الحكومة الرسمي، أوعز ميشوستين تقديم المقترحات للمشروع الجديد بحلول الأول من شهر حزيران/يونيو 2021.

وجاء في نص البيان: "أصدر رئيس الوزراء الروسي تعليمات لتقديم مقترحات إلى الحكومة الروسية حول إمكانية بناء المنازل العائمة على المسطحات المائية".

وبحسب البيان، تم تعيين كل من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة، ووزارة البناء والإسكان، ووزارة الطوارئ، والهيئة الفيدرالية للإشراف على استخدام الموارد الطبيعية مسؤولين عن تنفيذها.

الجدير بالذكر أن المساكن العائمة تعتبر حلا للمناطق التي تتعرض للتغيرات المناخية في العالم. وولدت فكرة المساكن العائمة بعد توجه السلطات في أمستردام لإنشاء مبانٍ على جزر صناعية لتأمين السكن لأعداد متزايدة من السكان.