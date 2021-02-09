روسيا تستأنف طيرانها مع بلدان جديدة وتزيد معدل رحلاتها إلى القاهرة

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة إلى عدة دول جديدة، في إطار خطة فتح الحدود التدريجي بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

أعلنت شركة "إيرفلوت" المدنية الروسية للطيران في بيان: "تستأنف شركة "إيروفلوت" رحلاتها المنتظمة من موسكو إلى ألما-آتا (كازاخستان) وباكو (أذربيجان) ويريفان (أرمينيا) ودلهي (الهند) كما تزيد من وتيرة الرحلات إلى نور سلطان (كازاخستان) وبيشكيك (قيرغيزستان) والقاهرة (مصر) ومينسك (بيلاروس)".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/ أغسطس العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" وطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وشهدت روسيا في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأعلنت اليوم روسيا، تسجيل 15019 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1584 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3998216 إصابة.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.