انفجار بمركز تجاري في فلاديكافكاز جنوبي روسيا ولا إصابات... فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في أحد المراكز التجارية الواقعة في مدينة فلاديكافكاز الروسية.

وأشار المراسل نقلا عن سلطات الطوارئ في المدينة أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، حسب التقرير الأولي، تلاه انفجار ضخم سبب تدميرا كليا للمبنى.

В одном из супермаркетов Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание полностью разрушено. По предварительным данным, один человек пострадал. Источник «Интерфакса» рассказал, что в здании находился охранник, он погиб https://t.co/CZXaZnEtDC



Видео: ЧП Владикавказ pic.twitter.com/GHaaMeMyGT — Snob (@snob_project) February 12, 2021

وبحسب السلطات، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح.

وفتحت السلطات الأمنية في جمهورية أوسيتيا الشمالية تحقيقا بالحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقة.