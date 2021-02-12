انفجار بمركز تجاري في فلاديكافكاز جنوبي روسيا ولا إصابات... فيديو

وأشار المراسل نقلا عن سلطات الطوارئ في المدينة أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، حسب التقرير الأولي، تلاه انفجار ضخم سبب تدميرا كليا للمبنى.
В одном из супермаркетов Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание полностью разрушено. По предварительным данным, один человек пострадал. Источник «Интерфакса» рассказал, что в здании находился охранник, он погиб https://t.co/CZXaZnEtDC— Snob (@snob_project) February 12, 2021
Видео: ЧП Владикавказ pic.twitter.com/GHaaMeMyGT
وبحسب السلطات، فإن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في الأرواح.
وفتحت السلطات الأمنية في جمهورية أوسيتيا الشمالية تحقيقا بالحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقة.
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