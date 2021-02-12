الاستخبارات الخارجية الروسية: موسكو لا تبالغ بتصريحاتها عن علاقة المعارضة غير القانونية بالغرب

أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن الخارجية الروسية لا تبالغ عندما تعلن عن علاقة المعارضة الروسية غير القانونية بالغرب.

وقال ناريشكين لوكالة "سبوتنيك": "لا يجب وصف الأشخاص المتعاونين مع الاستخبارات الأجنبية بالمعارضين، وإنما يجب استخدام لفظ آخر عند وصفهم".

وأضاف ناريشكين، قائلا: "وزارة الخارجية الروسية لا تبالغ أو تخطئ في تصريحاتها ولا يسعني إلا أن أضيف إلى ما قيل أن أولئك الذين يبرمون صفقات إجرامية مع استخبارات دول لها سياسة معادية لروسيا لا يُطلق لا عليهم معارضين، وإنما يجب استخدام مصطلح آخر".

وقضت محكمة روسية بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني لمدة 3 سنوات ونصف بسبب خرقه شروط الحكم السابق في قضية شركة "إيف روشيه" الفرنسية، والذي حكم فيها على نافالني بالسجن مع وقف التنفيذ.

واحتجزت السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، لدى وصوله إلى البلاد قادما من ألمانيا، التي كان يعالج فيها، بتهمة انتهاكه قيود حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.