روسيا تسجل أكبر نسبة تساقط ثلوج في موسكو منذ 50 عاما... فيديو

أكدت مركز الأرصاد الجوية الروسية تسجيل نسب قياسية من الثلوج في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف بيان تابع لهيئة الأرصاد أن تساقط الثلوج حطم الرقم القياسي اليومي والمسجل منذ نصف قرن تقريباً، مشيرا إلى أن الرقم القياسي المسجل لهطول 7 ملم كان في فبراير/شباط عام 1973.

فيما قال نائب عمدة موسكو للإسكان والمرافق العامة والتحسين بيوتر بيريوكوف، على الهواء إن "جميع رؤساء الإدارات والمحافظين وجميع الموظفين ورؤساء المرافق موجودون في أماكن عملهم بسبب تساقط الثلوج".

وتم إزالة الثلوج من حوالي 30 ألف كيلومتر من الطرق.

وأضاف بيريوكوف "أن سلطات موسكو ستحتاج إلى خمسة أيام أخرى لتطهير المدينة من الثلوج".

وقال وزير النقل والبنية التحتية للطرق في المنطقة أليكسي غيرجي إن "المرافق وخدمات الطرق في منطقة موسكو عالجت حوالي 30 ألف كيلومتر من الطرق يوم السبت".