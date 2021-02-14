السفارة الروسية في طوكيو: لا معلومات عن وقوع إصابة بين الروس جراء زلزال اليابان

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو، اليوم الأحد، أنه حتى الآن لا معلومات عن وقوع إصابات بين الروس المتواجدين في اليابان، جراء الزلزال الذي وقع شمال شرق البلاد قبالة سواحل محافظة فوكوشيما.