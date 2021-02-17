سفير الإمارات لدى روسيا: اللجنة الحكومية المشتركة تعقد اجتماعاتها هذا العام

أعلن سفير دولة الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، أن اجتماع الدورة العاشرة للجنة الحكومية الاقتصادية الروسية الإماراتية المشتركة سيعقد خلال هذا العام.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الإماراتي لوكالة "سبوتنيك": "منذ عام 1994، تم تشكيل لجنة حكومية مشتركة للتعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجال التجاري والاقتصادي والفني ومن المقرر أن تعقد اللجنة الحكومية المشتركة اجتماع الدورة العاشرة خلال هذا العام، وهنالك أهمية لتطوير آفاق التعاون الإماراتي الروسي في عدد من القطاعات، من أبرزها القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي والصناعة وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والاستدامة وتطوير الابتكار".

وتابع قائلا: "ومن المجالات الواعدة تعزيز التعاون في قطاع الاقتصاد الإسلامي نظرا لمكانة دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تحتل دولة الإمارات اليوم المركز الثاني في التصنيف العام لمؤشر الاقتصاد الإسلامي 2018/2019، وتحرص الدولة على تعزيز التعاون والعمل المشترك والشراكة مع روسيا على المستويين الحكومي والخاص لتطوير صناعة الحلال وتمكين هذا القطاع الحيوي خاصة بعد أن اتخذ الجانبان خطوات مهمة في هذا المسار، ومن أبرزها مذكرة التفاهم بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" ووكالة تنمية الاستثمار في تتارستان".

وأضاف الجابر، مشيدا بتطور العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات: "منذ 2007، تطورت العلاقة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية بشكل متسارع، وأصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية تطور تعاونا واسعا مع روسيا في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري والتصنيع المشترك لعدد من التقنيات، بما في ذلك التقنيات العسكرية... وتم في عام 2013 الإعلان عن صندوق استثمار مشترك بين شركة مبادلة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي حيث تم تشكيل منصة استثمار مشتركة بقيمة 7 مليارات دولار. تم حتى الآن إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تزيد عن ملياري دولار وذلك في مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي".

وتابع قائلا: "تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية علاقات ودية طيبة، مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات"، مشيرا إلى أن "هناك تطابقا في المواقف ووجهات النظر بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في العديد من القضايا العالمية، من خلال اعتماد أسس الحوار والتفاهم بين الدول، واحترام المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى العمل على تعزيز الاستقرار والسلام والأمن الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله".

وأكد الجابر، "وجود تعاون إماراتي روسي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، الذي تعاني منه العديد من الدول حول العالم وليست دول منطقة الشرق الأوسط فحسب".

وعن لقاح "سبوتنيك V"، قال السفير جابر: "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير من العام الجاري عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي للاستخدام في معالجة فيروس (كوفيد-19)، كجزء من جهود الدولة الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الجائحة... يأتي هذا القرار بعد أن أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال، وآمن للاستخدام".

وأضاف "استضافت دولة الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية".

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 60 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.