أسطول البلطيق الروسي يكمل مناورات مع البحرية الإيرانية

أعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي، رومان مارتوف، أن مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول أكملت برنامج تدريبات بحرية روسية إيرانية مشتركة وتوجهت إلى شواطئ عمان.

وقال مارتوف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء:

"أنهت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق مناورات مع البحرية الإيرانية، وبعد الانتهاء تم التقاط صور للسفن المشاركة. ثم أقيم حفل وداع المفارز الروسية والإيرانية".

وأشار مارتوف إلى أن التدريبات جرت يومي 15 و16 شباط / فبراير، في خليج عمان وشمال غرب المحيط الهندي. تدرب البحارة على إطلاق نيران المدفعية على الأهداف، وتبادلوا الإشارات خلال النهار والليل، وأجريت حلقات مناورات مشتركة، وتحرير سفينة تجارية خطفها القراصنة وغيرها.

وانطلقت مفرزة من سفن أسطول البلطيق، تتكون من طراد ستويكي وناقلة كولا المتوسطة وقاطرة ياكوف غريبلسكي، في رحلة طويلة في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020.