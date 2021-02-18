الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان في اتصال هاتفي التسوية السورية وليبيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، التزامهما المتبادل بحرب لا هوادة فيها ضد الإرهابيين، الذين استقروا في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان... تم التطرق إلى موضوع التسوية السورية في ضوء مساعي روسيا وتركيا لاستقرار الوضع في منطقة إدلب، وأكد الطرفان الالتزام المتبادل بمواجهة لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية الدولية المستقرة في سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أن القادة عبروا أيضًا عن عزمهم على زيادة دعم العملية السياسية السورية الداخلية، بما في ذلك في إطار "صيغة أستانا".

وأضاف البيان أن "فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أشارا إلى أهمية تشكيل سلطات انتقالية في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة لضمان تسوية طويلة الأمد في هذا البلد".

المركز الروسي التركي في قره باغ

ذكرت إدارة الرئيس التركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش خلال محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أنشطة المركز المشترك في أذربيجان لمراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ والتسوية في سوريا وليبيا.

وقالت إدارة الرئيس التركي في بيان: "خلال المحادثات تمت مناقشة الخطوات لتحسين العلاقات بين تركيا وروسيا، فضلا عن القضايا الإقليمية. وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن للخبراء الأتراك والروس أن يجتمعوا مع نظرائهم الأذربيجانيين من أجل استخدام طرق النقل بشكل أكثر فاعلية، واستعادتها...يجري العمل حاليا في ناغورني قره باغ بعد اتفاق 11 يناير. وقال أردوغان إن المركز المشترك في أغدام ينفذ بنجاح مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ والإشراف عليه".

يشار إلى أن أردوغان شدد على المصلحة المشتركة في حل القضية السورية، وأنه لا ينبغي إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا.