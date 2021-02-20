الكرملين: الناتو يجبر روسيا على تكثيف العمل لحماية حدودها من الأعمال العدوانية للحلف

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، بأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يجبر روسيا على تكثيف العمل لحماية حدودها من الأعمال العدوانية للحلف، لأنه يعتبر روسيا عدوًا.

وقال متحدث الكرملين للصحفيين: "يرى الناتو روسيا كخصم ويقوم بتحريك بنيته التحتية العسكرية باستمرار وتمركزها بالقرب من حدودنا".

وأضاف بيسكوف قائلا: "لذلك، يجبرنا الناتو باستمرار على تكثيف الإجراءات لحمايتنا من أعمال الناتو العدوانية".

وكان كورتشونوف، قد أشار في وقت سابق، إلى أن الولايات المتحدة تعمل، على وجه الخصوص، لتطوير القسم الشمالي من نظام الدفاع الصاروخي العالمي، وتخطط لنشر 20 صاروخا اعتراضيا في ألاسكا بحلول عام 2023، بالإضافة إلى 44 قطعة عسكرية تم نشرها بالفعل هناك.

يذكر أنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، قال قائد الأسطول الشمالي الروسي، ألكسندر مويسيف، إن حلف شمال الأطلسي يعمل بنشاط على زيادة التدريب القتالي لقواته في القطب الشمالي، كما تتزايد أنشطة الاستخبارات.

بالإضافة إلى ذلك، قرر حلف الناتو تشكيل قيادة جديدة للمحيط الأطلسي والقطب الشمالي، ويزيد سنويًا من نطاق وعدد المناورات التي يقوم بتنفيذها في المنطقة. كما استأنف الأسطول الثاني للقوات البحرية الأمريكية، الذي سبق وتم حله بعد نهاية حقبة الحرب الباردة، أداء مهام المناوبة القتالية.