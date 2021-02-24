لافروف ينتقد استغلال الأطفال في تحقيق أهداف سياسية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق بلاده إزاء سهولة استغلال الأطفال والمراهقين من قبل من يدَعون الدفاع عن الديمقراطية في أغراضهم السياسية، مشيرا إلى عدم قبول مثل هذه الأمور.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف خلال كلمة له في الجلسة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "لقد أصبح الفضاء الإعلامي العالمي مكانا لحل المشاكل السياسية ضيقة الأفق".

وشدد على أن الحملات الإعلامية العدوانية الزائفة "تزعزع الاستقرار السياسي الداخلي في دول ذات سيادة وتثير الاضطرابات وأعمال العنف".

وتابع لافروف: "ومما يثير القلق بشكل خاص السهولة التي يستخدم بها من يدَعون الدفاع عن الديمقراطية المراهقين والأطفال بشكل غير مسؤول لتحقيق غاياتهم السياسية هذا أمر غير مقبول".