بوتين: الإرهاب هو التهديد الأخطر ومحاربته مستمرة في مناطق مختلفة أبرزها سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن التهديد الأخطر هو الإرهاب ومكافحته مستمرة على مسافات بعيدة وأبرزها في سوريا.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه بهيئات الأمن الروسية: "قبل كل شيء تأتي محاربة الإرهاب، فهو التهديد الأشد والأكثر خطورة، ويتطلب الجهوزية الدائمة والإجراءات العملياتية الاستباقية".

وأضاف بوتين قائلا: "في الوقت نفسه، أود أن أشير إلى أنه تم منع 72 حادثا إرهابيا في عام 2020، أي أكثر بـ 25 بالمئة من العام الماضي حيث تم منع 57 حادث".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة "داعش" (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.