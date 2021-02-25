هدية لقطط متحف "إرميتاج" الروسي تجعلها الأغنى بين فصيلاتها في العالم

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. المتحدثة باسم قطط متحف "إرميتاج" الحكومي، ماريا خالتونين، قالت اليوم الخميس: "الآن مرحلة "الإرث" تقترب من نهايتها.. أعتقد أنه بحلول نهاية الربيع سيتم استلام الأموال بالتأكيد".

وكانت خالتونين نفسها قد أعلنت أن قطط "إرميتاج" ستتلقى حوالي 3 آلاف يورو، نهاية الربيع، تركها فاعل خير فرنسي لها.

تعود قصّة القطط في متحف " إرميتاج " إلى وقت إصدار الإمبراطورة إليزابيث بيتروفنا، ابنة القيصر بطرس الأكبر، مرسوماً أمرت فيه بـ"العثور في قازان على أفضل القطط وأكبرها لمكافحة الفئران، بغية إرسالها إلى بلاط صاحب الجلالة".

ويقطن "إرميتاج" اليوم نحو 70 قطّا يكافحون وجود القوارض عبر طردهم ومنع اقترابهم من هذا المتحف الكبير في عاصمة الإمبراطورية السابقة لروسيا.

وأعلن مدير إرميتاج، ميخائيل بيوتروفسكي، في وقت سابق، أن فاعل الخير الفرنسي خصص في وصيته، لقطط إرميتاج، "مبلغا صغيرا" مقترحا استخدام هذه الأموال لترميم القبو حيث تنتشر القطط.

متحف إرميتاج في سان بطرسبرغ، بروسيا، يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم، ويحوي 3 ملايين تحفة فنية (لا تعرض مرة واحدة)، واحد من أقدم المتاحف والمعارض الفنية والبشرية والتاريخ والثقافة في العالم.

وتقع الفروع الدولية لمتحف "إرميتاج" في امستردام، لندن، ولاس فيغاس وفيرارا (إيطاليا). يحوي متحف "إرميتاج" في سجل غينيس، أكبر مجموعة من اللوحات في العالم.