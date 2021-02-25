الكرملين: بوتين يدعو في محادثة هاتفية مع باشينيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ناقشا الوضع في الجمهورية هاتفيا، مشيرا الى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأرميني.