موسكو تترأس مدن العالم بما يخص وسائل النقل المريحة

أفادت وسائل اعلام مختصة بخدمات السفر عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، أن موسكو أصبحت رائدة بين المدن التي تتمتع بوسائل النقل الأكثر راحة.

وبحسب بيان لموقع "وان تو ترايب"، نشر عل "تيلغرام": "أصبحت موسكو رائدة بين المدن بتمتعها بأكثر وسائل النقل العامة راحة. وقد أجريت الدراسة من قبل"وان تو ترايب" من خلال مقابلات مع السياح الروس".

© Sputnik . Ramil Sitdikov ترام "السنة الجديدة" في شوارع موسكو

وأضاف البيان: أجاب 21% بأن موسكو هي المدينة الأكثر ملاءمة لوسائل النقل. من بين المدن الأخرى، خصت الدراسة أيضًا براغ 6.4% وسانت بطرسبرغ وبرلين 5.2%. ووفقًا للدراسة، يتنقل 68% من المشاركين في جميع أنحاء المدينة (موسكو) بالحافلات ومترو الأنفاق ويستخدم شخص الدراجة من بين كل ثلاثة أشخاص في المدينة.