سقوط جورزا... 250 عاما على سقوط القلعة التركية بيد القوات الروسية

مرت 250 سنة بالضبط منذ استيلاء القوات الروسية على قلعة جورزا على ضفاف نهر الدانوب، على الجانب الأيسر من النهر، كانت القلعة قبل الأخيرة التي خلفها الأتراك.

في 1 مارس 1771 ، تمكن فيلق الجنرال بيتر أوليتسا من هزيمة العدو والاستيلاء على القلعة بأقل قدر من الخسائر، مما أدى إلى هروب العدو.

وفي السنة الثالثة من الحرب الروسية التركية 1768-1774 ، أظهرت قوات الإمبراطورية الروسية بقيادة الأمير ألكسندر غوليتسين بالفعل تفوقا تاما على الأتراك في المعارك الميدانية.

وأثمر الانضباط العالي للجنود والتفوق في سرعة تحميل الأسلحة الصغيرة وحركة المدفعية مرارا وتكرارا في الانتصارات.

نتيجة لذلك، أمر سلطان الإمبراطورية العثمانية مصطفى الثالث بعدم استخدام القوات غير النظامية في جيوشه، ولكن ترك الإنكشارية فقط. قرر الأتراك أيضا تغيير تكتيكات المعركة، وراهنوا على تقوية الحاميات في الحصون، من أجل التخلي عن المعارك المفتوحة، والتحول إلى الهجوم فقط عندما تسنح الفرصة وبقوات كبيرة.

وبحلول مارس 1771 ، سيطرت القوات الروسية بشكل شبه كامل على الضفة اليسرى لنهر الدانوب. وقد تم بالفعل الاستيلاء على حصون بنديري وكيليا وإسماعيل وأكرمان وبريلوف. بقي اثنان فقط من معاقل الأتراك على هذا الجانب من النهر التهديد الذي يلوح في الأفق بالغارات المستمرة على والاشيا: Zhurzha و Turno.

وانطلق فيلق القائد العام بيتر أوليتسا من بوخارست في مسيرة إلى قلعة جورزا في نهاية فبراير، وعلى الرغم من عدم القدرة على المرور في الربيع، وفي خطوط العرض هذه كان الجو أكثر دفئًا، فقد تمكن من السيطرة على حوالي 60 كيلومترًا جنوبًا في غضون يومين.

© Photo / Wikipedia الحرب الروسية التركية (1768–1774)

وكانت القلعة تحت سيطرة حامية قوية إلى حد ما مع كمية كبيرة من المدفعية. في 1 مارس/آذار، قرر بيتر أوليتس مهاجمة القلعة بكل القوات المتاحة، ما مجموعه 3130 من المشاة و 347 من سلاح الفرسان.

وتغلبت القوات الروسية على سلاح الفرسان العثماني وبعد ثلاث ساعات احتلت القلعة، لكن قوات العدو المتبقية تحركت داخل القلعة المركزية ودافعت عنها.

وخسر فيلق أوليتسا حوالي ألف شخص، 179 قتيلاً ونحو 800 جريح. خسر الأتراك ما يصل إلى أربعة آلاف شخص و 84 بندقية، وتوفي العديد من الإنكشاريين، واندفعوا إلى نهر الدانوب وحاولوا السباحة عبره.

ليبدأ القصف المدفعي للقلعة، وسرعان ما أمكن تفجير مخزن البارود، مما اضطر الأتراك المتبقين داخل القلعة إلى الاستسلام.

في 7 مارس، استسلمت القلعة وخضعت لسيطرة القوات الروسية. وحصل بيتر أوليتس، على وسام من الدرجة الثانية جورجي "لقيادته الحكيمة خلال غزو مدينة جورزا والقلعة بين أذرعنا" ولم يستطع الجنرال تسلم الوسام، فقد كان يعاني من مرض عضال وتوفي في 7 أبريل/نيسان 1771. في نهاية شهر مايو، انتقلت القلعة مرة أخرى لفترة وجيزة إلى الأتراك، عندما تركتها القوات الرئيسية للروس لاقتحام تورنو. بعد ذلك ، مرت جورزا من يد إلى يد عدة مرات، بحسب ما نقل موقع rg.