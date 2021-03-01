نقطة مضيئة... بكين تتحدث عن تأثير العلاقات العسكرية على التعاون الاستراتيجي مع موسكو

قالت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الاثنين، إن العلاقات العسكرية نقطة مضيئة وقوة داعمة مهمة للتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا.

أدلت الوزارة بهذه التصريحات ردًا على سؤال بشأن ادعاء علماء بعينهم أن روسيا التي تواجه تهديدًا عسكريًا من منظمة حلف شمال الأطلسي، تسعى إلى إقامة تحالف عسكري مع الصين.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "شينخوا": إن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد نموذج للعلاقات الدولية الجديدة التي تتسم بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة، فضلًا عن التعاون المربح للجانبين".

وأشارت إلى أن "الصين وروسيا تتمسكان بمبدأ عدم التحالف وعدم المواجهة الذي لا يستهدف أي طرف ثالث، وهو ما يختلف تمامًا عن التحالفات العسكرية بين بعض الدول الأخرى".

وأضافت أن "البلدين سيحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين الصين وروسيا، وأن الصين مستعدة لإجراء تعاون متعمق مع روسيا في مجالات مثل التبادلات رفيعة المستوى والتنسيق الاستراتيجي والمناورات والتدريبات المشتركة والمعدات والتكنولوجيا لبناء علاقة عسكرية شاملة في العصر الجديد".