الخارجية الروسية: الغرب دعم المعارضة الروسية سياسيا وإعلاميا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الغرب قدم دعماً واسع النطاق للمعارضة الروسية غير النظامية وغض الطرف عن مشاكله السياسية الداخلية.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "غوفوريت موسكفا" صباح اليوم الخميس: "لسوء الحظ العديد من دول الاتحاد الأوروبي تبدو وكأنها لا تلتزم بالمبادئ، وهذا ينطبق على العديد من القضايا، منها العلاقات مع روسيا وعدم القدرة واستحالة التمسك بمبادئها تحت ضغط الولايات المتحدة".

وأضافت قائلة: "وهذا ينطبق أيضًا على قضايا حقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بمعارضتنا غير النظامية، فقد قدموا ترسانة كاملة من الحجج والفرص لدعمها سياسياً وإعلاميا".

واتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم 22 فبراير شباط قرارًا سياسيًا بتوسيع العقوبات الشخصية المناهضة لروسيا، والتي ستؤثر على المتورطين في اعتقال نافالني. سيتم تبني العقوبات لأول مرة بموجب نظام العقوبات العالمي الجديد للاتحاد الأوروبي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي تم اعتماده في ديسمبر كانون الأول 2020 ولم يتم تطبيقه بعد. وقد أدان الاتحاد الأوروبي مرارًا اعتقال نافالني وتخفيف العقوبة، ودعا إلى الإفراج عنه فورًا.