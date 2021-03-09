صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يوقع اتفاقية لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيطاليا

وقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة Adienne Pharma & Biotech اتفاقية بشأن إنتاج لقاح Sputnik V في إيطاليا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن غرفة التجارة الإيطالية الروسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

يُذكر أن الشركة الإيطالية Adienne Srl ، وهي جزء من شركة ADIENNE Pharma & Biotech القابضة، وبدعم من غرفة التجارة الإيطالية الروسية، قدمت اقتراحًا لتوقيع اتفاقية استراتيجية للإنتاج المحلي لمصل Sputnik V الروسي.

وقالت غرفة التجارة الإيطالية الروسية: "للمرة الأولى في أوروبا، تم توقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات المباشرة الحكومي الروسي وشركة ADIENNE Pharma & Biotech بشأن إنتاج لقاح Sputnik V في إيطاليا".

وفقًا لها، يجب إطلاق الإنتاج المحلي للقاح Sputnik V في يوليو/ تموز. وجاء في الرسالة أن "هذا القرار سيخلق وظائف جديدة ويسيطر بشكل كامل على عملية إنتاج الدواء. ومن المقرر إنتاج 10 ملايين جرعة بحلول نهاية العام".

يسرت غرفة التجارة بنشاط المفاوضات بين الشركات الإيطالية والأوروبية وممثلي الوكالات الحكومية الروسية لمناقشة إمكانية إنتاج لقاح Sputnik V في إيطاليا.