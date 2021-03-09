روسيا تأمل بأن تتم الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" في الإمارات قريبا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تتوقع الموافقة على لقاح "سبوتنيك V" قريبا في الإمارات للتطعيم الروتيني للسكان ضد فيروس كورونا.

وقال لافروف للصحفيين، بعد محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: "في يناير من هذا العام، تم تسجيل لقاح سبوتنيك V رسميا هنا للاستخدام في حالات الطوارئ. ونتوقع أن تتم الموافقة على هذا الدواء قريبا للاستخدام في التطعيم الروتيني للسكان".

تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا في أغسطس 2020، وتم تطويره من قبل مركز أبحاث "غاماليا" للكيمياء الكهربائية.

كان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، وتم تصنيع "سبوتنيك V" على منصة مدروسة جيدا ومثبتة من ناقلات الفيروس الغدي البشري.

وكانت المجلة العلمية "لانسيت" قد نشرت في وقت سابق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V" مؤكدة كفاءتها العالية وسلامتها.

خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر اللقاح معدلات عالية من الفعالية والمناعة والأمان، وكانت فعالية اللقاح 91.6%. يوفر اللقاح حماية كاملة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا. كما تمت الموافقة عليه في أكثر من 40 دولة.