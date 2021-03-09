سفير إيطاليا في موسكو يتحدث عن العلاقات الثنائية والحوار مع روسيا

تحدث السفير الإيطالي لدى موسكو، باسكوالي تيراتشيان، عن العلاقات الإيطالية - الروسية، وعن الحوار المستقبلي بين البلدين.

وقال تيراتشيانو، في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا": إن "إيطاليا ستبذل جهودا للحفاظ على جميع قنوات الحوار مع روسيا".

وأضاف "تتمتع بلادنا بعلاقات ممتازة مع روسيا"، موضحا قول رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماريو دراجي، بأنه وعلى الرغم من وجود "بعض القلق" بشأن مراعاة حقوق الإنسان في روسيا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، فإن روما ستواصل بذل الجهود لتغذية جميع قنوات الحوار مع موسكو".

ووفقا له، فإن إيطاليا، التي تولت رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، "ستولي اهتماما خاصا للتعاون مع روسيا في مجالات استراتيجية مثل البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر وعدم المساواة والرقمنة والابتكار".

وشدد تيراشيانو على أنه "بالإضافة إلى ذلك، ما زلنا نعتقد أن بلدك يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في حل عدد من النزاعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا، واستعادة الاتفاق النووي الإيراني"، منوها إلى "دور روسيا المهم للغاية في كل هذه القضايا".