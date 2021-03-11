الأمن الروسي يعتقل مصريا حاول إرشاء ضابط داخل مطار في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مواطن مصري في مطار فنوكوفو جنوب العاصمة موسكو، خلال محاولته تقديم رشوة لحرس الحدود من أجل تهريب خمسة مواطنين بوثائق مزورة من المطار.

وجاء في بيان للأمن الفيدرالي الروسي: "تم احتجاز مواطن مصري في مطار فنوكوفو الدولي بينما كان يحاول تقديم رشوة لمسؤول في وحدة مراقبة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مطار فنوكوفو الدولي".

وأشار البيان إلى أن "المواطن الأجنبي بهذه الطريقة كان يأمل في ترتيب عملية مرور دون عوائق عبر جميع حواجز التفتيش والمراقبة لخمسة مواطنين كانوا في طريقهم للعبور من خلال روسيا بوثائق مزورة".

وأضاف البيان أنه "تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 3 من المادة 291 من القانون الجنائي الروسي (تقديم رشوة لمسؤول) بحق منظم العملية غير المشروعة كما اتخذت الإجراءات القانونية وتم احتجازه".

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، فانه في 27 فبراير/ شباط، قام المتهم والذي يحمل الجنسية المصرية، بمحاولة تقديم رشوة في مقهى في صالة مطار فنوكوفو لضابط في جهاز الأمن الفيدرالي لتسهيل مرور خمسة مواطنين مصريين عبر الحدود الروسية بشكل غير قانوني.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو مصور لعملية الاعتقال التي جرت في إحدى صالات مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.